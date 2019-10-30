WWE يعلن إقامة مباراة مصارعة نسائية فى السعودية لأول مرة

أعلن اتحاد WWE إقامة مباراة مصارعة نسائية لأول مرة فى التاريخ، غداً الخميس، فى السعودية، ضمن فعاليات عرض “كراون جول” بمدينة الرياضة.

وأكد اتحاد WWE أن مباراة المصارعة النسائية ستكون بين المصارعة الكندية ناتاليا نايدهارت والأمريكية لايسى إيفانز.

من جانبها علقت الأمريكية إيفانز عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” “لم أعتقد أبدًا أننى سأحظى بفرصة فعل الأشياء التى فعلتها مع WWE، غدًا سأجعل ابنتى الصغيرة تشاهد أن العمل الشاق يمكن أن يجعلك تصنع التاريخ، أنا مستعدة لذلك”.

فيما قالت المصارعة الكندية ناتاليا: “العالم سيشاهدنا.. فخورة جدًا بتمثيل القسم النسائى مساء غد فى كراون جول، حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لايسى”.