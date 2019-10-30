وفيات يوم الاربعاء 30 اكتوبر 2019

عبدالعزيز علي مناحي العنزي 89 عاماً «شُيع» الرجال: الشامية ، ق 15 ، ش 19 ، م 4 ، ديوان الشيخ جابر الخالد الصباح – النساء: صباح السالم ، ق 7 ، ش 1 ، ج 2 ، م 36، ت: 66695605 – 97487666.

محمد حسن علي الكندري 65 عاماً «شُيع» الرجال: الشعب ، ديوان الكنادرة – النساء: العارضية ، ق 8 ، ش 3 ، م 7، ت: 66911229 – 99880977.

عبدالرحمن عبد الكريم عباس العنزي 48 عاماً «شُيع» الرجال: الفروانية ، ق 2 ،ش 120 ، م 4 ديوان عبد الكريم العنزي – النساء: عبدالله مبارك ، ق 4 ، ش 413 ، م 96، ت: 55111005 – 55999687.