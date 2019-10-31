اعلن المدير التنفيذي لموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي جاك دورسي اليوم الأربعاء ان الموقع قرر وقف جميع الاعلانات السياسية على منصاته مشددا على أن الأمر “لا علاقة له بحرية التعبير”.

وقال دورسي في سلسلة تغريدات “لقد اتخذنا قرارا بوقف جميع الاعلانات السياسية على مستوى العالم” مشيرا الى أن الرسائل السياسية “ينبغي ألا يتم شراؤها”.

واعتبر ان “الرسالة السياسية تكتسب الوصول إليها عندما يقرر الأشخاص متابعة حساب أو إعادة تغريدة وان الدفع مقابل الوصول يلغي هذا القرار ويفرض رسائل سياسية محسنة للغاية وموجهة للناس”.

واضاف “في حين أن الاعلان عبر الانترنت قوي للغاية وفعال جدا للمعلنين التجاريين الا أن هذه القوة تجلب مخاطر كبيرة على السياسة حيث يمكن استخدامها للتأثير على الأصوات وعلى حياة الملايين”.

واشار الى أن هناك استثناءات من هذا المنع مثل الإعلانات التي تشجع الناخبين على التسجيل مؤكدا أن السياسة الجديدة سيتم تطبيقها ابتداء من 22 ديسمبر المقبل.

ويأتي قرار (تويتر) في ظل انتقادات واسعة لشركات التواصل الاجتماعي بخصوص تعاملها مع الإعلانات التي تؤثر على توجهات الناخبين.

وتم توجيه الكم الأكبر من الانتقادات إلى (فيسبوك) بعد أن توصلت تحقيقات رسمية أمريكية للكشف عن أن روسيا استغلت المنصة خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأخيرة للتأثير على توجهات الناخبين الأمريكيين.