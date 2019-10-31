راشفورد يضرب تشيلسي بثنائية في ستامفورد بريدج

تأهل مانشستر يونايتد إلى ربع نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، وذلك بعد التغلب على مضيفه تشيلسي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي احتضنها ملعب ستامفورد بريدج.

وسجل هدفي اليونايتد ماركوس راشفورد في الدقائق 25 و73، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد ميتشي باتشواي في الدقيقة 61.

أتت المحاولة الأولى في المباراة في الدقيقة 13 لمانشستر يونايتد من ركلة ركنية، بعدما أرسل دانيل جيمس كرة عرضية أرضية خادعة داخل منطقة الجزاء، سددها سكوت ماكتوميناي مباشرة إلى جوار القائم.

وتمهدت الكرة أمام جيمس في الدقيقة 15 داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد كرة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وواصل دانيل جيمس تشيكل الخطورة، ليتعرض في الدقيقة 24 للإعاقة داخل منطقة الجزاء من قبل ألونسو، متحصلًا على ركلة جزاء، نفذها راشفورد بنجاح مسددًا كرة أرضية على يمين الحارس كاباييرو، ليتقدم اليونايتد بهدف نظيف في الدقيقة 25.

وتواصلت غارات مانشستر يونايتد وسط غياب هجومي تام لتشيلسي في شوط المباراة الأولى، وحاول خيسي لينجارد في الدقيقة 36 مباغتة كاباييرو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في أحضان الحارس الأرجنتيني.

ومع الأداء السيء للاعبي تشيلس ومطالبة أولي جونار سولسكاير للاعبيه بتهدئة اللعب، انتهى الشوط الأول بتقدم اليونايتد بهدف نظيف.

تحسن مستوى تشيلسي مع بداية الشوط الثاني، ففي الدقيقة 49، أرسل ألونسو عرضية أرضية من الجانب الأيسر، وصلت إلى هودسون أودوي الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، إلا أنه سدد بغرابة إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 52 سدد بوليسيتش من على حدود منطقة الجزاء، كرة ضعيفة ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وضرب بوليسيتش دفاعات اليونايتد بكرة طولية في الدقيقة 57، وضعت أودوي في وضعية شبه انفراد بالمرمى، إلا أن الأخير تسرع وسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وتمكن تشيلسي من تسجيل هدف التعادل من هجمة مرتدة، بعدما تحصل باتشواي على الكرة في وسط الملعب من قبل حارس المرمى كاباييرو، لينطلق وحده إلى منطقة جزاء اليونايتد ويسدد كرة أرضية صاورخية، سكنت شباك الحارس روميرو في الدقيقة 61.

وأجرى أولي جونار سولسكاير تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 66، بنزول كل من مارسيال وبيريرا، على حساب كل من ليندلوف ولينجارد على الترتيب.

وشكل اليونايتد خطورته الأولى على مرمى البلوز في الشوط الثاني في الدقيقة 68، عبر تسديدة من أقصى الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء عبر فريد، مرت إلى جوار القائم.

وبدوره أقحم فرانك لامبارد، كل من مونت وبيدرو على حساب كل من جيلمور وبوليسيتش في الدقيقة 69.

ومن مخالفة بعيدة عن منطقة الجزاء، أطلق راشفورد صاروخية مباغتة سكنت أعلى الزاوية اليمني لحارس تشيلسي، ليسجل المهاجم الإنجليزي الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 78 أجرى لامبارد التبديل الأخير بنزول أبراهام على حساب باتشواي، ولحق به سولسشاير في الدقيقة 80 بنزول يونج على حساب راشفورد.

وبعدها بحث تشيلسي عن ادراك هدف التعادل، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء عبر ألونسو، أخرجها روميرو إلى ركلة ركنية.

واعتمد مانشستر يونايتد في الدقائق العشر الأخيرة على الهجمات المرتدة، وكاد يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 89 عبر تسديدة من مارسيال مرت إلى جوار القائم، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.