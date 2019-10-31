قالت ادارة الارصاد الجوية الكويتية اليوم الخميس ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي ما يؤدي الى استقرار في الاحوال الجوية ليسود طقس خريفي مشمس مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا خلال عطلة نهاية الاسبوع.

وذكر مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان طقس نهار اليوم حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و31 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و5 اقدام.

واضاف القراوي ان طقس الليلة معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 23 و25 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.

واوضح ان طقس نهار يوم غد الجمعة حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 10 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية وحالة البحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و4 اقدام.

واشار الى ان طقس ليل غد معتدل والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وافاد القراوي ان الطقس نهار بعد غد السبت حار ورطب نسبيا على السواحل والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 27 و30 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.

وبين ان طقس ليل السبت معتدل ورطب نسبيا على السواحل والرياح شمالية غربية الى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و4 اقدام.