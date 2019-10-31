كشف وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس عن عزم الوزارة تدشين مشروعات ومرافق صحية في عدد المناطق قريبا بغية الارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد.

وقال الشيخ باسل الصباح في تصريح على هامش افتتاحه مركز منطقة الشيخ جابر الاحمد الصحي ان المرافق الصحية المزمع تدشينها ستشمل (الروضة لغسيل الكلى) و(سلوى) و(الفنطاس) الصحيين اضافة الى مركز بنك الدم في منطقة العدان.

واوضح ان المركز الذي تم تدشينه اليوم ويخدم سكان منطقة المنطقة يتضمن ست عيادات للطب العام وعيادة للمسنين واخرى للامراض المزمنة فضلا عن عيادتين لامراض السكري وعيادة للصحة النفسية واخرى لطب الاسنان.

وذكر ان المركز الجديد مجهز بأفضل التجهيزات الطبية في كافة اقسامه لاسيما الصيدلية وخدمات التمريض لافتا الى ان خدمات المختبر في المركز ستتاح قريبا.

وافاد بأن المركز المشار اليه يعتبر الثالث من نوعه في منطقة جابر الاحمد مستدركا ان “وجود مراكز الرعاية الصحية الاولية وانتشارها حق للفرد في الوصول للخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وتعتبر من اولوياتها وخططها التنموية المستدامة لضمان عدالة الحصول على خدمات القطاع الطبي للجميع”.

ويتكون المركز من طابقين يشتمل الأرضي على ست عيادات للطب العام وثلاث عيادات متخصصة للمسنين والامراض المزمنة وعيادة الطب النفسي وغرف التمريض والضماد للنساء والرجال والاطفال وغرفة طوارئ مجهزة.

ويضم الطابق الاول الصيدلية ومكاتب السكرتارية وتسجيل المواعيد والسجلات الطبية في حين يضم الطابق الاول قسمي الصحة الوقائية والاسنان الذي يحتوي على ثلاث عيادات وعيادتي السكري وغرفة تمريض وتثقيف صحي اضافة الى قاعات اجتماعات ومحاضرات.

ويحتوي المركز على نقطة اسعاف واربع غرف خارجية ومزود بنظام مراقبة.