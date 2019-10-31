صوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس بغالبية مطلقة على قرار يضفي الطابع الرسمي على التحقيق في قضية عزل الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

ويقضي القرار الذي صوت لصالحه 232 صوتا مقابل معارضة 196 صوتا بتحديد الخطوات التالية في التحقيق في قضية عزل ترامب والتي تمهد لعقد جلسات استماع علنية للشهود بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستماع المغلقة.

وكان ترامب قد دون على حسابه الشخصي بموقع (تويتر) في وقت سابق من اليوم أن “خدعة الاقالة تؤذي سوق الأوراق المالية ولا يعير الديمقراطيون أي اهتمام بذلك”.