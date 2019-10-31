بعد غياب طويل.. ميسي يعود إلى المنتخب الأرجنتيني

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي وديا، الشهر المقبل، بعد ان استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده، منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الأميركية الجنوبية ( كوبا أميركا ) في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي صفر-صفر وألمانيا 2-2 وفازت على المكسيك 4-صفر والإكوادور 6-1.

وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أميركا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر، قبل أن تواجه الأوروغواي في إسرائيل في 18 منه.

يذكر أن ميسي عانى من إصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية اخرى في سبتمبر.

بيد أن ميسي بات في أفضل حالة بدنية له في الأسابيع الأخيرة، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، كان آخرها على فياريال 5-1 في الدوري المحلي قبل يومين وسجل ميسي هدفين ومرر كرتين حاسمتين.