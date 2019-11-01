بدأت النمسا اليوم الجمعة تطبيق قانون منع التدخين في جميع المحلات المغلقة بما فيها الأماكن المخصصة للتدخين على غرار المطاعم والمقاهي.

وقالت وكالة الصحافة النمساوية إن المخالفين للقانون الجديد من أصحاب المحلات والمقاهي الذين يسمحون لزبائنهم بالتدخين في محلاتهم سيتعرضون لعقوبات صارمة تبدأ من 800 يورو (نحو 892 دولارا) وتصل إلى عشرة آلاف يورو (نحو 11450 دولارا) في حالة تكرار المخالفة.

ويأتي تطبيق القانون بعدما شهد تجاذبات سياسية كبيرة قبل أن يصادق البرلمان النمساوي عليه في يوليو الماضي.

وصوتت أربعة أحزاب من أصل خمسة لصالح هذا القرار بينما رفضه حزب الاحرار اليميني الشريك السابق في الائتلاف الحاكم بدعوى الأضرار الاقتصادية المترتبة عليه والتي ستنعكس سلبا على قطاعي الأغذية والمشروبات.

ويرى العديد من المعنيين بشؤون الصحة أن قانون حظر التدخين الشامل يشكل خطوة للأمام وسينعكس إيجابيا على صحة السكان متوقعين حدوث تراجع ملحوظ في عدد زيارات المستشفيات بسبب اثار التدخين على المدخنين وعلى من يجلس او يقترب منهم.

ونقلت الوكالة عن خبير الطب الاجتماعي فلوريان ستيجلر من غراتس جنوب النمسا القول إن القانون الجديد بمثابة تطبيق لتجارب ناجحة قامت بها دول أخرى.

وأفاد بان الدراسات الدولية أظهرت أن الأماكن الخالية من التدخين أدت إلى انخفاض بنسبة 15 بالمئة في عدد الإصابات بالنوبات القلبية وانخفاض بنسبة 16 بالمئة في السكتات الدماغية فضلا عن تراجع بنسبة 24 بالمئة في الالتهاب الرئوي.