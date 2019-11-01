وفيات يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019

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1 نوفمبر، 2019
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روسيا 2018
بعد غياب طويل.. ميسي يعود إلى المنتخب الأرجنتيني
منذ 22 ساعة
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الطاسة والدوكرة والمثاقيل.. أدوات “الطواش” لوزن اللؤلؤ قديما
منذ يوم واحد
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راشفورد يضرب تشيلسي بثنائية في ستامفورد بريدج
منذ يومين
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ركلات الترجيح تمنح ليفربول فوزا جنونيا على آرسنال
منذ يومين
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اقتصاد
السعودية.. ميزانية 2020 ستحقق إيرادات بـ 833 مليار ريال
منذ يوم واحد
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اليابان: ارتفاع واردات النفط من الكويت لأعلى مستوى في 5 أشهر
منذ يوم واحد
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السعودية: توقيع اتفاقية قرض مع بنوك عالمية بقيمة 10 مليارات دولار
منذ يومين
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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ أسبوع واحد
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روسيا 2018
بعد غياب طويل.. ميسي يعود إلى المنتخب الأرجنتيني
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
الطاسة والدوكرة والمثاقيل.. أدوات “الطواش” لوزن اللؤلؤ قديما
منذ يوم واحد
أضف تعليق
راشفورد يضرب تشيلسي بثنائية في ستامفورد بريدج
منذ يومين
أضف تعليق
ركلات الترجيح تمنح ليفربول فوزا جنونيا على آرسنال
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية.. ميزانية 2020 ستحقق إيرادات بـ 833 مليار ريال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اليابان: ارتفاع واردات النفط من الكويت لأعلى مستوى في 5 أشهر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية: توقيع اتفاقية قرض مع بنوك عالمية بقيمة 10 مليارات دولار
منذ يومين
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ أسبوع واحد
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بعد غياب طويل.. ميسي يعود إلى المنتخب الأرجنتيني
منذ 22 ساعة
أضف تعليق
الطاسة والدوكرة والمثاقيل.. أدوات “الطواش” لوزن اللؤلؤ قديما
منذ يوم واحد
أضف تعليق
راشفورد يضرب تشيلسي بثنائية في ستامفورد بريدج
منذ يومين
أضف تعليق
ركلات الترجيح تمنح ليفربول فوزا جنونيا على آرسنال
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية.. ميزانية 2020 ستحقق إيرادات بـ 833 مليار ريال
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اليابان: ارتفاع واردات النفط من الكويت لأعلى مستوى في 5 أشهر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
السعودية: توقيع اتفاقية قرض مع بنوك عالمية بقيمة 10 مليارات دولار
منذ يومين
أضف تعليق
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 42 سنتا ليبلغ 08ر60 دولار
منذ أسبوع واحد
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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جرائم وقضايا
سبر تنشر مقتطفات من حكم قضية “منطاد الجيش”
منذ 5 ساعات
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السعودية.. ميزانية 2020 ستحقق إيرادات بـ 833 مليار ريال
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مجلس النواب الامريكي يصوت بالغالبية على قرار التحقيق بعزل ترامب
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السويط يتقدم رسمياً بقانون حل قضية البدون الذي قدمته جمعية المحامين الكويتية
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“تويتر” يعلن وقف جميع الاعلانات السياسية على منصاته
منذ يومين
الوفيات
وفيات يوم الجمعة 1 نوفمبر 2019
منذ 12 دقيقة
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