تغلب نادي النصر اليوم الجمعة على نظيره الشباب بنتيجة (4-1) في الجولة الخامسة للدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا).

وشهد الشوط الأول في المباراة التي اقيمت على استاد الشباب تسجيل اللاعب سيد ضياء الهدف الاول للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 13 واضاف زميلة طلال العجمي الهدف الثاني في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

وبعدها بعشر دقائق اضاف سيد ضياء الهدف الثالث للنصر ليعمق من جراح الشباب ويصعب مهمة العودة للمباراة التي حسمت في شوطها الاول.

وفي الشوط الثاني عاود نجم المباراة سيد ضياء زيارة مرمى الشباب ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 65 ومع محاولات الشباب لتقليص النتيجة تمكن المحترف ابراهيم جواي من تحقيق هدف الشباب في الدقيقة 81 .

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده الى 4 نقاط ليحل في المركز الثامن في حين تجمد رصيد نادي الشباب عند 7 نقاط ليحل في المركز الخامس بترتيب الدوري.

وتستكمل الجولة الخامسة منافساتها في وقت لاحق يجمع كلا من الكويت والساحل على استاد نادي الكويت.