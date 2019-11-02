وفيات يوم السبت 2 نوفمبر 2019

نفله ناصر عايض الرشيدي 84 عاماً «شُيعت» الرجال : العزاء في المقبرة – النساء: سعد العبدالله ، ق 7 ، ش 725 ، م 18، ت: 99884480.

فاطمة ناصر ردهان الموسى أرملة، أحمد حمد السعيد 91 عاماً التاسعة من صباح «غد الاًحد» بمقبرة صبحان الرجال: القرين ، ق 5 ، ش 6 ، م 55 – النساء: ضاحية عبدالله المبارك ، ق 3 ، ش 325 ، م 55، ت: 99995589 – 52522272.

عبدالوهاب حمد عبدالله السريع 73 عاماً بعد صلاة عصر «غد الأحد» الرجال: اليرموك ، ديوان السريع ، ق 2 ، ش 3 ، م 4 – النساء: مشرف ، ق 5 ،ش 12 ،م 11، ت: 99778957 – 25381182.