قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي العاميلن بنظام عمل النوبات معروض حاليا على مجلس الخدمة المدنية معربة عن “أملها في إقراره بأقرب وقت”.

واشار المدير العام ل(الطيران المدني) يوسف الفوزان في تصريح صحفي اليوم الأحد إلى أهمية اقرار هذا البدل للموظفين العاملين بنظام النوبات ليعود عليهم بعائد مادي أفضل ويرفع كذلك من أداء (الطيران المدني).

وذكر الفوزان ان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان “خاطب الجهات المعنية لاقرار البدل الخاص بنظام النوبات بما يتوافق مع قوانين وقرارات ولوائح ديوان الخدمة المدنية مع التزامه بكل حقوق الموظفين المستحقة”.

وافاد ان (الطيران المدني) عقدت اجتماعا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة العاملين بالإدارة الأسبوع الماضي بحضور رئيس (الطيران المدني) وعدد من المسؤولين للاطلاع على مطالب النقابة وسماع مقترحاتهم.

وبين انه كان هناك لبس حول المستحقين للبدل الموحد إذ ان البدل الموحد هو بدل لموظفي الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي بنظام النوبة ولا يشمل كل موظفي (الطيران المدني) مشيرا الى مخاطبة النقابة عبر الكتاب رقم (33/432) بتاريخ 30 سبتمبر الماضي لتوضيح ذلك.

وقال ان الاجتماع تطرق إلى مساعي ومخاطبات (الطيران المدني) للجهات المعنية بشأن المطالبة بإقرار البدل الموحد لنظام العمل والبدلات والمزايا لموظفي الجهات العاملة في المطار لاسيما النظام الخاص بالمراقبين الجويين.

واعرب عن ترحيب (الطيران المدني) بأي مقترحات أو مطالبات جديدة من نقابة العاملين في الطيران المدني لدراستها بشكل رسمي مع الجهات المعنية وفق ما تقتضى المصلحة العامة.

واكد ان (الطيران المدني) لم تتلق حتى الآن أي مطالبات رسمية أو مقترحات جديدة من قبل النقابة العاملين بهذا الخصوص.