رسميًا: إقالة كوفاتش من تدريب بايرن ميونخ

أعلن بايرن ميونخ، نهاية مشوار المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش داخل ملعب أليانز أرينا، اليوم الأحد.



وأصدر النادي البافاري بيانًا رسميًا، عبر موقعه الإلكتروني، يؤكد فيه توصله لاتفاق مع كوفاتش على الانفصال.

ويبتعد بايرن، صاحب المركز الرابع، بفارق 4 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري، التي يحتلها بوروسيا مونشنجلاباخ، بعدما حقق 5 انتصارات فقط من 10 مباريات، بينما تعادل 3 مرات وخسر في مناسبتين، آخرهما أمس، بنتيجة ثقيلة قوامها 1-5، أمام آينتراخت فرانكفورت.

ويمر الفريق البافاري بمرحلة عدم استقرار فني، هذا الموسم، حيث يقدم أداءً متذبذبًا على الصعيدين المحلي والأوروبي.