لبنان.. ترقب إضراب عام حتى تحقيق المطالب

دعا بيان للمتظاهرين في لبنان إلى إضراب عام، اليوم الاثنين، للضغط على السلطة حتى تحقيق المطالب مشيراً إلى أن تظاهرات “أحد الوحدة” أظهرت أنّ اللبنانيين أعصياء على التفرقة.

يأتي ذلك فيما أفاد موفد “العربية” و”الحدث” بقطع للطرقات من قبل المحتجين في عدة مناطق في لبنان، بينما أكد بيان للمتظاهرين في لبنان على عدد من المطالب بعد يوم “أطلق عليه المتظاهرون أحد الوحدة”.

كما دعا بيان المتظاهرين لتشكيل حكومة مصغرة مؤقتة من خارج الطبقة الحاكمة تدير الأزمة المالية كما تقوم بحملة جديدة ضد الفساد تشمل إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.

وكان عدد من المتظاهرين قد تجمعوا في الطريق الداخلية لجل الديب وحاول عناصر من الجيش اللبناني إبعادهم من وسط الطريق.

ويستعد المعتصمون للتوجه من الطريق الداخلية نحو الأوتوستراد مصرين على قطع الطريق الرئيسية إليه فيما تضاربت الأنباء عن غلق مصارف لبنان كافة الاثنين.