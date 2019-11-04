“التربية” تنعي طالبا قضى دهساً أثناء عبوره الطريق الى مدرسته

بيان من وزارة التربية الكويتية حول حادث الدهس الذي وقع اليوم وادي الي وفاة طالب في المرحلة الابتدائية.

إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعي وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د حامد العازمي والأسرة التربوية، يعقوب أحمد الجفيني، الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق بمواقف السيارات الخارجية.

ويتقدم العازمي وجميع منتسبي وزارة التربية بأحرّ وخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالب، سائلين الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوضح الوزارة بأنها تتابع التحقيقات الجارية في وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدة حرصها الشديد على جميع ابنائنا الطلبة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.