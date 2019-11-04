قدم الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز استقالاتهم اليوم الاثنين تمهيدا لاجراء تعديل وزاري هو الرابع منذ تشكيل الحكومة في شهر يونيو 2018.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان رئيس الوزراء “طلب من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لاجراء تعديل وزاري على حكومته خلال الايام المقبلة استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة”.

وتاتي استقالة وزراء حكومة الرزاز بعد نحو اسبوع من قبول استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على خلفية اضراب نفذه معلمو القطاع القطاع العام خلال شهر سبتمبر الماضي.

واجرى رئيس الوزراء الاردني حتى الان ثلاثة تعديلات على حكومته التي شكلها في شهر يوينو 2018 خلفا لحكومة هاني الملقي التي استقالت على خلفية احتجاجات شعبية.