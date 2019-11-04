فهاد: “قانون البدون” الذي قدمه رئيس المجلس مرفوض ومليء بالثغرات

طالب النائب عبدالله فهاد بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون بشكل عاجل .
وقال فهاد في تصريح صحفي يجب محاسبة الحكومة في حال استمرار معاناة إخواننا البدون.
وأضاف فهاد: قال ﷺ”من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع”رواه ابن ماجه
واسترسل قائلاً : حسبي الله على من حرم بدر مرسال الفضلي الحياة، اليوم علينا مسؤولية تاريخية بالتصدي للظلم الذي يمارس على #البدون وأن نمارس كل صلاحياتنا لرفض القانون الذي قدمه رئيس المجلس المليء بالثغرات
.. وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم بشكل عاجل، وأن نبرأ الى الله من التعامل مع هذه القضية الإنسانية تعامل انتخابي وعنصري وطائفي ومحاسبة الحكومة في حال استمرار معاناة إخواننا #البدون
أضف تعليق