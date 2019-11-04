فهاد: “قانون البدون” الذي قدمه رئيس المجلس مرفوض ومليء بالثغرات

طالب النائب عبدالله فهاد بإقرار الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة البدون بشكل عاجل .

وقال فهاد في تصريح صحفي يجب محاسبة الحكومة في حال استمرار معاناة إخواننا البدون.

وأضاف فهاد: قال ﷺ”من أعان على خصومة بظلم، أو يعين على ظلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع”رواه ابن ماجه

‏واسترسل قائلاً : حسبي الله على من حرم بدر مرسال الفضلي الحياة، اليوم علينا مسؤولية تاريخية بالتصدي للظلم الذي يمارس على ⁧‫#البدون‬⁩ وأن نمارس كل صلاحياتنا لرفض القانون الذي قدمه رئيس المجلس المليء بالثغرات

‏.. وإقرار قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لهم بشكل عاجل، وأن نبرأ الى الله من التعامل مع هذه القضية الإنسانية تعامل انتخابي وعنصري وطائفي ومحاسبة الحكومة في حال استمرار معاناة إخواننا ⁧‫#البدون