وقعت مصر والاردن و(هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي) اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم لربط منظومات الكهرباء بها.

ووقع المذكرة عن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وعن الاردن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي وعن (هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي) رئيس مجلس ادارتها الشيخ نواف أل خليفة وذلك على هامش اعمال الدورة ال13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.

واكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية السفير كمال علي في تصريح على هامش التوقيع اهمية المذكرة “للدفع قدما بمشروعات الربط الكهربائي بين هذه الاطراف العربية”.

واوضح أن مشروعات الربط الكهربائي الحالية بين كل من مصر والسعودية ومصر والسودان اضافة الى مشروعات الربط الثماني والربط الكهربائي الخليجي والربط الكهربائي المغاربي “كلها تصب في تفعيل مشروع الربط الكهربائي العربي وتحقيق التنمية”.

ولفت في الوقت ذاته الى ان الأوضاع تسير “بشكل فاعل” فيما يخص الاطار التشريعي للربط الكهربائي العربي واقامة (السوق العربية المشتركة للكهرباء).