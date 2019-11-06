ينقل معرض (العلا واحة العجائب في الجزيرة العربية) الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس حاليا وحتى 19 يناير المقبل الزائر في رحلة غنية وشيقة وحافلة بمعالم تراثية يمتد تاريخها الى سبعة آلاف عام.

ويرى الزائر في المعرض المقام في (معهد العالم العربي) روائع اثار (المملكة الدادانية) و(المملكة اللحيانية) و(الانباط) ومنحوتات رملية تعرض لاول مرة خارج المملكة العربية السعودية.

ويعد موقع (العلا) من ضمن المواقع الاثرية المسجلة بمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اذ كانت (العلا) – عاصمة الانباط الثانية قديما – محطة للقوافل في ترحالها من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب وأصبحت مع العهد الاسلامي والعهود العربية محطة رئيسية للحجيج في انتقالهم من المشرق والشام إلى مكة.