مصادر لـ: أسماء ال٢١ نائباً الداعمين لقانون مرزوق للبدون

ذكرت مصادر مطلعة لـ ان ال٢١ نائبا الذين قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأنهم من الداعمين الموافقين على قانون البدون الذي ينوي تقديمه في مجلس الأمة وعرضه مساء أمس في ديوان الغنّام هم :

١- مرزوق الغانم

٢ – بدر الملا

٣ – حمد الهرشاني

٤ – خلف دميثير

٥ – راكان النصف

٦ – عودة الرويعي

٧ – عدنان عبدالصمد

٨ – عيسى الكندري

٩ – عبدالله الرومي

١٠ – خالد الشطي

١١ – صلاح خورشيد

١٢ – سعدون حماد

١٣ – يوسف الفضالة

١٤ – صفاء الهاشم

١٥ – عبدالله الكندري

١٦ – خليل ابل

١٧ – أحمد الفضل

١٨ – عسكر العنزي

١٩ – حمود الخضير

٢٠ – طلال الجلال

٢١ – محمد الحويله