قالت السلطات الأردنية ان ثلاثة سياح ودليلا سياحيا ورجل امن تعرضوا لاعتداء بالطعن اليوم الاربعاء في مدينة (جرش) الأثرية شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الأمن العام الأردني في بيان صحفي ان شخصا اقدم ظهر اليوم في محافظة (جرش) شمال البلاد على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي.

واضاف ان احد ضباط الصف من مديرية الامن العام اصيب بجروح عند محاولة القبض على المعتدي فيما تم اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج.

واشار الناطق الاعلامي الى انه تم على الفور القاء القبض على المعتدي وبوشرت التحقيقات معه.