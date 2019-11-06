الخارجية البرلمانية بمجلس الامة تنتهي من أولوياتها

أعلن النائب د. عبدالكريم الكندري بأن لجنة الشؤون الخارجية اعتمدت أولوياتها لدور الانعقاد الأخير بعد اجتماعها اليوم بحضور كامل أعضائها.

وبين النائب د. الكندري أن اللجنة بالاضافة الى اختصاصاتها الاصيلة المتمثلة في البت بالاتفاقيات التي نص عليها الدستور بالمادة ٧٠ فقرة ٢ والتي تحيلها الحكومة للجنة تمهيداً لمناقشتها من ثم عرضها للمجلس اعتمدت اللجنة جملة من الأولويات منها متابعة قضايا المواطنين المحكومين بقضايا خارج الكويت ومدى توفير الرعاية القانونية لهم من قبل الخارجية الكويتية وما قد تحتاجه بعضها من تدخل دبلوماسي لحلها.

وأضاف النائب د. الكندري بأن اللجنة أكدت على متابعتها لموضوعات الخدمات التي تقدمها البعثات الدبلوماسية للمواطنين بالخارج والاستمرار في متابعة ملف النصب العقاري في الخارج .

وشدد النائب د. الكندري بأن اللجنة ستتابع موضوع تعيين الكويتيين في الوظائف الادارية في البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج حين أن اللجنة قد أقرت في دور الانعقاد السابق عدة اقتراحات تتعلق بتكويت تلك الوظائف.

وختم النائب د. الكندري تصريحه بأن اللجنة ستدعو وزارة الخارجية للاستماع لها وتزويدها بآخر التطورات التي يشهدها الوضع الاقليمي بشكل عام وآخر ماوصلت له جهود الكويت في ملف المصالحة الخليجية بشكل خاص.