وفيات يوم الاربعاء 6 نوفمبر 2019

فارس محمد فهد الخرينج 82 عاماً «شُيع» الرجال: الشهداء ، ق 5 ، ش 506 ، م 7 – النساء: الفنيطيس ، ق 6 ، ش 602 ، م 7،ت: 98855526.

عجنه محمد هادي العازمي زوجة، سالم مبارك الميع 67 عاماً «شُيعت» سلوى ، ق 2 ، شارع المتنبي ، م 19، ت: 99800051 – 67001010.

مكية حمد أحمد السلمان أرملة ، محمد يوسف حسن الصايغ 82 عامًا «شُيعت» الرجال: الرميثية ، شارع الأقصى ، عقيلة الطالبين، النساء: الرميثية ، ق 9 ، شارع أسامة بن زيد ، ج 93 ، م 38، ت: 99838102 – 50144888.

سليمان داود سلمان 85 عاماً «شُيع» الرجال: المنصورية ، حسينية الهزيم – النساء: الجابرية ، ق 6 ، ش 7 ، م 30، ت: 99039291 – 95530569.

خالد مسفر سالم العجمي، 25 عاماً «شُيع» الرجال: العزاء في المقبرة – النساء: الاندلس ، ق 12 ، ش 3 ، م 60، ت: 51214214.

عبدالله بدر عبدالله حبلان العازمي، 10 عاماً التاسعة من «صباح يوم غد» بمقبرة صبحان العدان ، ق 4 ، ش 73 ، م 6، ت: 96601259.

فالح صالح الضويحي الكعمي 80 عاماً التاسعة من «صباح يوم غد» الرجال: اشبيلية ، ق 3 ، ش 308 ، م 30 – النساء: الاندلس ، ق 4 ، ش 7 ، م 90، ت: 66647575 – 60333303 – 9218998.