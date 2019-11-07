يبدع الفنان الكويتي صباح أسد في مجال النقش على قشر البيض منذ سن ال15 إذ يعد من القلائل الذين يمارسون هذه الهواية المميزة والدقيقة.

يستخدم الفنان أسد مجموعة من الأدوات التي تساعده في إنجاز وتقديم أعماله منها المثقاب الخشبي والمثقاب الذي يستخدمه أطباء الأسنان فضلا عن الريش الناعم.

ونظرا إلى قابلية قشر البيض إلى الكسر بسهولة عمد الفنان الكويتي إلى ابتكار مادة من شأنها المساهمة في حمايته من التلف أو الكسر في حين تتعدد أنواع القشور المستخدمة منها ما يعود إلى الدجاج الحبشي وطائر النعام أو (الإيمو الاسترالي) والإوز وطائر النعام الأفريقي وطائر البلشون او (طائر المالك الحزين).