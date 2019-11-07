تعادل نادي القادسية اليوم الخميس مع نظيره السالمية بنتيجة (1-1) ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري فيفا) ليحافظ على وصافته في الدوري.

وشهد الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على استاد محمد الحمد افضلية واضحة للقادسية لاسيما بعد تسجيله هدف السبق مبكرا في الدقيقة الاولى عبر احمد الظفيري.

وواصل القادسية فرض اسلوبه لكنه لم ينجح في ترجمته لأهداف لينتهي الشوط بتقدمه على السالمية.

وفي الشوط الثاني نحج السالمية في تسجيل هدف التعادل عبر لاعبه بدر السماك في الدقيقة 69 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليرفع رصيده الى 11 نقطة في حين رفع القادسية رصيده الى 12 نقطة.

وتختتم الجولة السادسة منافساتها يوم غد الجمعة بمواجهة العربي مع الكويت.