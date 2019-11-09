اعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم السبت توحيد البدلات للعاملين بنظام النوبة في مطار الكويت الدولي وبرج المراقبة والرادار.

وقال مدير الادارة يوسف الفوزان في تصريح صحفي ان مجلس الخدمة المدنية اصدر الخميس الماضي قرارا يقضي بتوحيد البدلات وساعات العمل لجميع العاملين بنظام النوبة في الإدارة العامة للطيران المدني.

واوضح الفوزان ان قرار مجلس الخدمة الجديد (رقم 32 لسنة 2019) يحدد صرف بدلات نوبة جديدة للمراقبين الجويين العاملين في برج المراقبة والرادار.

وبين ان نظام العمل للمراقبين الذين كانوا في السابق لا يتقاضون بدلات للنوبة سيكون 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يومان راحة.

وذكر الفوزان أن نظام العمل للعاملين في مطار الكويت الدولي سيكون 8 ساعات صباحية ثم 8 ساعات مسائية ثم 8 ساعات ليلية يعقبها يوم راحة بدلا من 24 ساعة عمل يعقبها 48 ساعة راحة.

وذكر ان هذا النظام “سيوفر استقرارا للموظفين ووضوح في ساعات العمل المطلوبة لكل موظف وسيضفي مزيدا من التنظيم في تحديد المسؤوليات لكل نوبة ويمنح الفرصة لتركيز اكثر على تقديم الخدمات المميزة للركاب في مطار الكويت الدولي”.

وتوجه الفوزان بالشكر الجزيل لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على “دعمه وتفهمه” اذ كان داعما لمطالب الادارة وموظفيها مما أثمر عن صرف بدلات المراقبين الجويين خاصة انهم لا يتقاضون اي بدل منذ اربع سنوات.

كما وجه الشكره الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان والوزراء أعضاء مجلس الخدمة المدنية على اقرارهم لهذه البدلات وتوحيدها لجميع العاملين بنظام النوبة في المطار وبرج المراقبة والرادار.

ورحب الفوزان بأي مطالبات جديدة لنقابة العاملين في الطيران المدني مؤكدا ان ابواب الادارة مفتوحة لسماع أي وجهات نظر ما من شأنها تطوير العمل والمحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين.