وفيات يوم الاحد 10 نوفمبر 2019

هزاع دويحان عامر البيدان الرشيدي 76 عاماً «شُيع» العارضية ، ق 1 ، ش 1 ، م 31، ت: 66330533.

إبراهيم عبدالرحمن البالول 88 عاماً «شُيع» الرجال: الخالدية ، ق 2 ، ش 23 ، م 25 – النساء: قرطبة ، ق 4 ، ش 1 ، ج 2 ، م 61 أ، ت: 99289995 – 66611408.

محمد فلاح عبيد الصواغ 61 عاماً «شُيع» الرجال: أبو فطيرة ، ق 8 ، ش 189 ، م 28 – النساء: مبارك الكبير ، ق 5 ، ش 7 ، م 11، ت: 55777542 – 99881419 – 65055800.

جاسم خلف العماش الحسيني 75 عاماً «شُيع» الرجال: سعد العبدالله ، ق 4 ، ش 408 ، م 587 أزرق 1 – النساء: الواحة ، ق 2 ، ش 8 ، م 861 أزرق 68، ت: 99825505.

عبدالعزيز محمد عبدالرزاق حيدر، 34 عاماً بعد صلاة عصر «غد الاثنين» الرجال: الصليبيخات ، ديوان الحيدر ، ق 1 ، ش 102 ، ج 2 ، م 25 – النساء: المسايل ، ق 5 ، ش 530 ، م 73، ت: 60074443 – 99708019.

خالد مرزوق عبدالخضر مرزوق 18 عاماً «شُيع» الرجال: الزهراء ، ق 6 ، ش 44 ، م 23 – النساء: المنقف ، ق 1 ، ش 120 ، م 7، ت: 99491177.