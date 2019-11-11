رسميا.. السعودية تستضيف كأس السوبر الإسبانى لمدة 3 سنوات – سوبر كورة

أعلن الاتحاد الإسبانى لكرة القدم، اليوم الاثنين، رسميا إقامة بطولة كأس السوبر الإسبانى بنظامها الجديد فى المملكة العربية السعودية.

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أنه تقرر بشكل رسمى إقامة النسخ الثلاث المقبلة من كأس السوبر الإسبانى فى المملكة العربية السعودية، وتحديدا فى مدينة جدة مقبل 40 مليون يورو لكل نسخة يتم تقسيمها على الأندية الأربعة المشاركة فى البطولة.

أضافت الصحيفة أن الاتحاد الإسبانى اتفق مع السعودية على أهم شرط بالمفاوضات، وهو إتاحة الحرية المطلقة بدخول النساء أي قسم بالملعب مرتديين ما يريدونه من لبس بدون أى شروط”.

وكان الاتحاد الإسبانى كشف فى وقت سابقة عن النظام الجديد، لبطولة كأس السوبر الإسباني، والذى سيلعب فى شهر يناير المقبل.

ويتواجد الرباعى فالنسيا بطل كأس إسبانيا، بجانب برشلونة بطل الدوري الإسباني، بالإضافة إلى أتلتيكو مدريد وريال مدريد أصحاب المراكز الثانى والثالث فى الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراتى نصف النهائي، يومى 8 و 9 من شهر يناير 2020، على أن تقام المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن برشلونة، هو حامل لقب كأس السوبر، فى أخر نسخة على حساب فريق إشبيلية، بنتيجة 2 – 1.