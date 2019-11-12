ادى رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع اليوم الثلاثاء اليمين القانونية امام مجلس الامة بعد صدور مرسوم تعيينه.

وجاءت تأدية الشايع اليمين القانونية في جلسة المجلس العادية اليوم بعد موافقة مجلس الامة على فتح بند ما يستجد من اعمال لأداء رئيس ديوان المحاسبة اليمين القانونية استنادا الى المادة (74) من قانون ديوان المحاسبة.

وتقدم رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في كلمة له بخالص التهنئة الى الشايع بمناسبة صدور مرسوم تعيينه مؤكدا ثقته التامة بنجاحه في أداء مهامه وتطوير عمل ديوان المحاسبة.

من جانبه هنأ وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي في مداخلة له الشايع على صدور مرسوم تعيينه معربا عن تمنياته له بدوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

بدوره أكد الشايع في مداخلة له بعد تأديته اليمين القانونية حرصه على تطبيق القانون على الجميع وان يكون عند حسن الظن معربا عن خالص الشكر والتقدير الى سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وأعضاء مجلس الامة على هذه الثقة.

وكان المرسوم رقم 276 لسنة 2019 صدر الثلاثاء الماضي بتعيين رئيس ديوان المحاسبة والذي نصت المادة الأولى منه على “يعين فيصل فهد الشايع رئيسا لديوان المحاسبة” فيما قضت المادة الثانية بأنه “على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية”.

يذكر ان رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اعلن في جلسة المجلس السرية الماضية التي عقدت بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ترشيح مجلس الامة فيصل الشايع لمنصب رئيس ديوان المحاسبة.