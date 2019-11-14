قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم الخميس انه لا نية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لحل مجلس الامة في الوقت الحالي مشيرا الى عدم استلامه رسميا استقالة الحكومة.

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الامة انه أوصل امس الاربعاء رسالة الى القيادة السياسية حول رأيه ومجموعة من النواب بأن “المشكلة تكمن بعدم تجانس الفريق الحكومي وحتى يستمر المركب يجب ان يكون هناك فريق متجانس”.

وبين انه “وفقا لما اخبرني به سمو امير البلاد لا اعتقد وجود أي نية لحل مجلس الامة في الوقت الحالي انما الامر يحتاج الى إعادة ترتيب الفريق الحكومي” مؤكدا ان “حل المجلس هو حق دستوري أصيل لصاحب السمو ولا ينازعه فيه احد”.

وأضاف انه لم يتسلم رسميا استقالة الحكومة حتى الآن لكن بوجهة نظره انه “يجب معالجة الخلل الموجود في الفريق الحكومي وحسمه.. وأعتقد أنه سيحسم” مشددا على انه “يجب ان تأتي حكومة بفريق متجانس”.