قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ان عدد القروض المقدمة لجمهورية سيراليون منذ عام 1989 بلغت تسعة قروض باجمالي 7ر32 مليون دينار كويتي (نحو 111 مليون دولار امريكي).

واضاف الصندوق في بيان صحفي اليوم الخميس انه تم سحب 2ر25 مليون دينار (نحو 82 مليون دولار) من اجمالي مبالغ القروض المقدمة بنسبة 77 في المئة سدد منها نحو 5ر6 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار) بنسبة 25 في المئة.

ونقل البيان عن المدير الاقليمي لدول غرب افريقيا في الصندوق المهندس ثامر الفيلكاوي قوله ان قطاع النقل يعتبر من اكثر القطاعات الممولة من قبل الصندوق في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيراليون.

واوضح الفيلكاوي ان الصندوق قدم ايضا ثلاث معونات فنية في دعم جهود التنمية في سيراليون بقيمة 449 الف دينار (نحو 5ر1 مليون دولار) اضافة الى منحة صندوق الحياة الكريمة بقيمة 911 الف دينار (نحو 3 ملايين دولار).

يذكر ان التعاون بين الصندوق الكويتي وسيراليون بدأ منذ عام 1989 خلال توقيع اول اتفاقية لتمويل طريق (ووترلو-كنت) واستمر التعاون حتى بلغ عدد القروض المقدمة بتسعة قروض موزعة مابين قطاعي النقل والصحة.