تحفة الدوسري تمنح السعودية انتصارا قاتلا على أوزبكستان

حول المنتخب السعودي تأخره بهدفين إلى فوز بثلاثية على أوزبكستان، بعد انتفاضة متأخرة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

سجل للأخضر السعودي، سلمان الفرج (23، 85)، سالم الدوسري (90)، فيما أحرز هدفي أوزبكستان شوموردوف (16)، شوكوروف (56).

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الرابعة، بعد أن رفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد أوزبكستان عند 6 نقاط.

بدأ المنتخب الأوزبكي المباراة بضغط عالٍ، مستثمرا الحماس الجماهيري الكبير.

في المقابل دخل المنتخب السعودي مرتبكا دفاعيا، وأسفر ذلك عن خطأ ياسر الشهراني، في الدقيقة 17 ، تحت الضغط، لتصل الكرة إلى شومودروف، الذي وضعها بإتقان على يسار العويس، مفتتحا التسجيل لأصحاب الأرض.

تحرر لاعبو المنتخب السعودي من ارتباك البداية، وبدأوا في الظهور الهجومي، ووصلت الكرة إلى المهاجم فراس البريكان، الذي تعرض للدفع، فلم يتوان الحكم عن احتساب ضربة جزاء.

ونفذ سلمان الفرج ضربة الجزاء بنجاح، ليتعادل الأخضر في الدقيقة 23.

واعتمد مدرب السعودية هيرفي رينارد على البناء من وسط الملعب من خلال كثرة التمريرات، في الوقت الذي انتهج المدرب الأوزبكي فاتيم إبراهيموف، الضغط بقوة، ما أفسد أي تحضير هجومي للسعودية، ومنح الأوزبكيين الاستحواذ.

رفع المنتخب الأوزبكي من وتيرة الضغط، قبل نهاية الشوط الأول، ما أجبر لاعبي الأخضر على التراجع، للحفاظ على التعادل، لينتهي النصف الأول بالتعادل 1-1.