أحمد البديّح: استقالة الحكومة هو أفضل قرار اتخذته منذ بداية تشكيلها

أكد المحامي أحمد البديّح ان استقالة الحكومة هو أفضل قرار اتخذته منذ بداية تشكيلها، لأن المطلب المستحق هو تغيير النهج وليس الأشخاص،

وأضاف البديّح فقد بات جلياً سوء الإدارة متبوعاً باستياء وغضب شعبي عارم، الشعب يعاني من سوء واضح للخدمات و تردي بشكل عام في معظم القطاعات، حتى أصبح المواطن ما بين نار الفقر اللاسعة وبين جمرات الفساد الواسعة.

واستطرد البديّح قائلاً : نستحق حكومة بأشخاص يرغبون بالتطوير والتجديد، بعيداً كل البعد عن المحاصصة التي دمرت الكويت، نهج الترضيات و توزيع الوزارات كأنها مرازع جعل الكويت تتراجع بمراكزها المعهودة لتبقى في مؤخرة الدول تبكى على ذاك الماضي الجميل.

وختم البديّح قائلاً: ما زال هنالك أمل و الفرص أمامنا، فالأولى و الأنسب هو اختيار المناسب و الأقدر على مواجهة تحديات الظروف الراهنة المعبأة بالتحديات لنبتديء أولى خطوات الإصلاح الحقيقية و التي ينتظرها الشعب منذ زمن.‏

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