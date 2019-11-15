دعا القنصل العام للكويت في هونغ كونغ ومكاو صلاح السيف اليوم الجمعة الرعايا الكويتيين من طلبة ومصطافين ومقيمين الى الابتعاد عن مناطق الاحتجاجات التي تشهدها حاليا جزيرة هونغ كونغ وشبه جزيرة كاولون.

وقال السيف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القنصلية الكويتية خصصت خطا ساخنا للرد على استفسارات المواطنين الكويتيين ومساعدتهم من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 0085298211669.

كما ناشد السيف المواطنين الكويتيين تأجيل سفرهم غير العاجل او الضروري الى هونغ كونغ لحين استقرار الأوضاع هناك متمنيا السلامة للجميع والأمن والاستقرار لهونغ كونغ.

وأعلنت شرطة هونغ كونغ في وقت سابق أن شخصا أصيب بجروح بعد أن أطلق ضابط شرطة الرصاص عليه فيما لفتت إلى أن شخصا آخر أضرم فيه النار من قبل متظاهرين.

واشارت الى أنها اعتقلت نحو 88 شخصا بتهم تتعلق بتخريب المتاجر ومراكز التسوق والمرافق العامة والتجمع غير القانوني وحيازة الأسلحة في مناطق متفرقة من هونغ كونغ. وتشهد هونغ كونغ منذ يونيو الماضي مظاهرات عارمة احتجاجا على مشروع قانون تقدمت به حكومة كاري لام لتسليم المجرمين إلى الخارج وخاصة الصين باعتباره تدخلا في استقلالية النظام القانوني للجزيرة.