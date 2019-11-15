وصلت الى مطار الخرطوم اليوم الجمعة طائرة رابعة من الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 10 أطنان من حليب الاطفال والمساعدات الطبية لمتضرري السيول والامطار التي اجتاحت السودان اخيرا.

وقال القائم باعمال السفارة الكويتية في الخرطوم عبد الكريم المجيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) “وصلت اليوم الطائرة الرابعة من المساعدات الانسانية الكويتية إلى السودان التي تأتي بناء على توجيهات سامية من سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائد العمل الانساني) لمد يد العون للاشقاء في السودان لمواجهة كارثة السيول والفياضانات الاخيرة.

واضاف ان الطائرة الرابعة محملة بنحو سبعة اطنان من الادوية والمستلزمات الطبية وثلاثة اطنان من حليب الاطفال من قبل جمعية الهلال الأحمر الكويتي مؤكدا استمرار الجسر الجوي حتى انجلاء الازمة في جميع انحاء السودان.

من جهته اعرب رئيس لجنة استقبال الدعم بالمجلس السيادي السوداني العميد موسى عمر عن شكره وتقديره للكويت قيادة وحكومة وشعبا لوقوفها بجانب السودان عبر الدعم السخي والمتواصل لافتا الى انه وصلت في وقت سابق ثلاث طائرات من الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 110 أطنان من المساعدات بجانب تقديم دعم نقدي من جمعية الهلال الاحمر الكويتي لنظيره السوداني يقدر بنحو 527 الف دولار لتوفير الاحتياجات المتعلقة بمواد الايواء والصحة للمتضررين من السيول والفيضانات.

وبدوره قال مشرف العلاقات العامة والإعلام بالهلال الاحمر الكويتي احمد النيباري ان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح (قائد العمل الانساني) عودهم على مد يد العون للجميع مؤكدا استعدادهم لتلبية الاحتياجات كافة لمواجهة اثار كارثة السيول والفياضانات الاخيرة.

واعلنت السلطات السودانية عن وفاة 78 شخصا واصابة 98 آخرين وانهيار 64 الف منزل بسبب السيول والفيضانات فيما اعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الحاجة الى 150 مليون دولار اضافي من المانحين لمواجهة الفيضانات اضافة الى 1ر1 مليار دولار للمساعدة في الاوضاع الانسانية في السودان.