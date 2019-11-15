وفيات يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019

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15 نوفمبر، 2019
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روسيا 2018
“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 19 ساعة
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انتصارات غالية للسعودية وسوريا والعراق وخسارة محبطة للإمارات بتصفيات آسيا
منذ 19 ساعة
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تحفة الدوسري تمنح السعودية انتصارا قاتلا على أوزبكستان
منذ يوم واحد
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منتخب الكويت للبولينغ يشارك في بطولة العالم للفردي في اندونيسيا
منذ يومين
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منذ يوم واحد
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“علي بابا” تحقق مبيعات تصل الى 4ر38 مليار دولار
منذ 4 أيام
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منذ 5 أيام
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“الصناعة”: “الصندوق الوطني” مول 1035 مشروعا ب1ر177 مليون دينار
منذ أسبوعين
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روسيا 2018
“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
انتصارات غالية للسعودية وسوريا والعراق وخسارة محبطة للإمارات بتصفيات آسيا
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
تحفة الدوسري تمنح السعودية انتصارا قاتلا على أوزبكستان
منذ يوم واحد
أضف تعليق
منتخب الكويت للبولينغ يشارك في بطولة العالم للفردي في اندونيسيا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“الصندوق الكويتي”: 32 مليون دينار اجمالي القروض المقدمة لسيراليون
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“علي بابا” تحقق مبيعات تصل الى 4ر38 مليار دولار
منذ 4 أيام
أضف تعليق
روحاني يعلن عن اكتشاف حقل ضخم باحتياطي 53 مليار برميل نفط
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“الصناعة”: “الصندوق الوطني” مول 1035 مشروعا ب1ر177 مليون دينار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
انتصارات غالية للسعودية وسوريا والعراق وخسارة محبطة للإمارات بتصفيات آسيا
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
تحفة الدوسري تمنح السعودية انتصارا قاتلا على أوزبكستان
منذ يوم واحد
أضف تعليق
منتخب الكويت للبولينغ يشارك في بطولة العالم للفردي في اندونيسيا
منذ يومين
أضف تعليق
اقتصاد
“الصندوق الكويتي”: 32 مليون دينار اجمالي القروض المقدمة لسيراليون
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“علي بابا” تحقق مبيعات تصل الى 4ر38 مليار دولار
منذ 4 أيام
أضف تعليق
روحاني يعلن عن اكتشاف حقل ضخم باحتياطي 53 مليار برميل نفط
منذ 5 أيام
أضف تعليق
“الصناعة”: “الصندوق الوطني” مول 1035 مشروعا ب1ر177 مليون دينار
منذ أسبوعين
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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آراؤهم
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” هات اذنك “
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آخر الأخبار
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“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 19 ساعة
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16 نائب لنهج جديد مبني على المصالحة الوطنية وقانون العفو الشامل
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الأمير يقبل استقالة الحكومة ويأمرها بتصريف العاجل من الأمور
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وفاة اثنين من جرحى إطلاق النار في مدرسة بكاليفورنيا
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وفيات يوم الجمعة 15 نوفمبر 2019
منذ 7 دقائق
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