اكد رئيس جمعية الجراحين الكويتية الدكتور سلمان الصباح اليوم السبت اجراء 5 الاف عملية جراحة سمنة في البلاد سنويا منها 3 الاف جراحة سمنة في القطاع الحكومي ونحو 2000 عملية في القطاع الخاص.

جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور سلمان الصباح بمناسبة اختتام اسبوع الجراحة بالكويت الذي تضمن اربعة مؤتمرات هي (مؤتمر الكويت السنوي السابع لجراحة وامراض الثدي التقويمية) و(المؤتمر الثاني لجراحات الغدد الصماء) و(المؤتمر الثالث لجمعية الجراحين الامريكية) و(المؤتمر الاول للطبيبات الجراحات).

وقال الدكتور سلمان الصباح ان المؤتمرات الاربعة ركزت على مستقبل الجراحة اذ تحدث فيها مجموعة كبيرة من الخبراء لافتا الى التركيز على الجراحات من جانب العنصر النسائي.

واشار الى الاعداد الكبيرة من خريجي كلية الطب في الكويت من العنصر النسائي ودور جمعية الجراحين خلال العامين الاخيرين في استقطاب عدد منهن للعمل بمجال الجراحة.

واكد ضرورة عمل سجل وطني للحوادث نظرا للنسب العالية للوفيات تحت سن ال40 بسببها مضيفا ان مثل هذه السجلات تفيد في عمل احصاءات ومقارنة نتائجها بدول العالم املا ان يشمل السجل الوطني القطاع الخاص في القريب العاجل.