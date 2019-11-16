حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأحد
17 نوفمبر 2019
حالة الطقس
نهارًا:
غير مستقر والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 16°
حالة البحر
نهارًا:
عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7   قدم.
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