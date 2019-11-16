حالة الطقس المتوقعة غداً الأحد 17 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأحد

حالة الطقس

نهارًا:

غير مستقر والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 50 كم/ساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.