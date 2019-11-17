استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 335ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى مستوى 391ر0 دينار في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 306ر0 دينار وظل الين الياباني عند مستوى 002ر0 دون تغيير.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.