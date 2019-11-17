برلمان إيران يطلب استجواب روحاني.. ونائب يستقيل

وأفادت وكالة وكالة “إيسنا” الإيرانية، الأحد، أن من بين أسباب طلب استجواب روحاني، قرار رفع أسعار البنزين من دون الرجوع إلى البرلمان.

وفي السياق ذاته، ذكر موقع قناة “روسيا اليوم” أن برلمانيا عن مدينة “بوكان” (لم يسمه)، قدم استقالته احتجاجا على قرار رفع أسعار البنزين.

والأحد، أفاد وسائل إعلام محلية إن السلطات أوقفت نحو 40 شخصا في مدينة يزد، على خلفية الاحتجاجات المستمرة لليوم الثالث على التوالي.

وفي تطور جديد قالت وسائل إعلام إيرانية، إن ضابط شرطة في مدينة كرمنشاه قتل خلال مواجهات مع محتجين هاجموا مقرا للشرطة.

وأضافت أن احتجاجات كرمنشاه غربي البلاد تخللتها مواجهات وهجوم مسلح على مقر للشرطة.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين ثلاثة أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، ما أثار غضبا عارما.