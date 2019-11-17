محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 18 نوفمبر 2019

منذ ساعة واحدة
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
18 نوفمبر 2019

حالة الطقس
نهارًا:
غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 15&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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