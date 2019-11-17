حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 18 نوفمبر 2019

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 35 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 15°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.