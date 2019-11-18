أحرز اللاعب الكويتي عقيل بوصخر المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة أمريكا لرياضة الجوجيتسو البرازيلية (NAGA) فئة (الحزام البنفسجي) التي انطلقت في مدينة نيوجيرسي 16 نوفمبر الجاري.

وأعرب بوصخر في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز ونيله الميدالية الذهبية في هذه البطولة التي شارك فيها نحو 500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم لافتا إلى أنه اللاعب الكويتي والعربي الوحيد المشارك فيها.

وقال إن الإنجاز الذي حققه هو جزء من إنجازاته التي حققها في بطولات عالمية سابقة لرياضة الجوجيتسو موضحا أنه احتل المركز الأول في بطولة اليابان وحصل على أربع ميداليات ذهبية في بطولة لندن العالمية وميدالية ذهبية في بطولة رومانيا إضافة إلى حصوله على المركز الثاني في بطولة روسيا العالمية.

وأكد اللاعب بوصخر استمرار مشاركاته في البطولات العالمية لرياضة الجوجيتسو لرفع اسم الكويت وعلمها عاليا في المحافل الرياضية الدولية.

وتعتبر رياضة الجوجيتسو من أقدم وأعرق الألعاب القتالية الخاصة بالدفاع عن النفس ونشأت في الهند ووصلت إلى اليابان ثم انتقلت إلى البرازيل وأمريكا وباقي دول العالم فيما بدأت في الكويت عام 1999 وهذه الرياضة لا تقتصر على الرجال فقط بل تمارسها النساء أيضا.