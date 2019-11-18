جاءنا من الديوان الأميري مايلي:

   أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

   – بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 ه الموافق 14 من نوفمبر 2019 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي:

مادة أولى:

   يعين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

   مادة ثانية:

   على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. 

  