جاءنا من الديوان الأميري مايلي:

أمر أميري بتعيين رئيس مجلس الوزراء

– بعد الاطلاع على المادة (56) من الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 17 ربيع الأول 1441 ه الموافق 14 من نوفمبر 2019 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء.

أمرنا بالآتي:

مادة أولى:

يعين سمو الشيخ/ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.