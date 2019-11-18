وفيات يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019

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18 نوفمبر، 2019
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روسيا 2018
بوصخر يحرز ذهبية بطولة أمريكا للجوجيتسو في نيوجيرسي
منذ 11 ساعة
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بعد عام بلا وظيفة.. مورينيو يحدد “المحطة المقبلة”
منذ 18 ساعة
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منذ 4 أيام
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منذ يوم واحد
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“الصندوق الكويتي”: 32 مليون دينار اجمالي القروض المقدمة لسيراليون
منذ 4 أيام
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منذ 7 أيام
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روسيا 2018
بوصخر يحرز ذهبية بطولة أمريكا للجوجيتسو في نيوجيرسي
منذ 11 ساعة
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بعد عام بلا وظيفة.. مورينيو يحدد “المحطة المقبلة”
منذ 18 ساعة
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“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
انتصارات غالية للسعودية وسوريا والعراق وخسارة محبطة للإمارات بتصفيات آسيا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بدء اكتتاب “أرامكو” بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 335ر0
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي”: 32 مليون دينار اجمالي القروض المقدمة لسيراليون
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“علي بابا” تحقق مبيعات تصل الى 4ر38 مليار دولار
منذ 7 أيام
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
بوصخر يحرز ذهبية بطولة أمريكا للجوجيتسو في نيوجيرسي
منذ 11 ساعة
أضف تعليق
بعد عام بلا وظيفة.. مورينيو يحدد “المحطة المقبلة”
منذ 18 ساعة
أضف تعليق
“الأزرق” يسحق الصين تايبيه (9-0) في تصفيات كأسي العالم وآسيا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
انتصارات غالية للسعودية وسوريا والعراق وخسارة محبطة للإمارات بتصفيات آسيا
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
بدء اكتتاب “أرامكو” بنطاق سعري بين 30 و32 ريالاً للسهم
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 303ر0 واليورو يرتفع إلى 335ر0
منذ يوم واحد
أضف تعليق
“الصندوق الكويتي”: 32 مليون دينار اجمالي القروض المقدمة لسيراليون
منذ 4 أيام
أضف تعليق
“علي بابا” تحقق مبيعات تصل الى 4ر38 مليار دولار
منذ 7 أيام
أضف تعليق
الرأي
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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هل تؤدي التظاهرات في إيران إلى سقوط النظام؟
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الوفيات
وفيات يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019
منذ 6 دقائق
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