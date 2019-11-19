مدريد – 19 – 11 (كونا) — أعلن رئيس الاتحاد الاسباني لكرة القدم لويس روبياليس اليوم الثلاثاء عودة المدرب الفني السابق للمنتخب الاسباني لويس انريكي إلى منصبه خلفا لمساعده السابق روبرت مورينو الذي قاد المنتخب خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف روبياليس في مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد (سيوداد ديل فوتبول) ان الجميع كان يعرف انه إن كان انريكي يريد العودة إلى منصبه فإن الأبواب ستكون مشرعة على مصراعيها.

وأشار في هذا السياق إلى ان مشروع انريكي كان بدأ مع تصفيات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020) وسيستمر لغاية كأس العالم في قطر 2022.

وتولى مورينو قيادة المنتخب الإسباني (لا روخا) في مارس الماضي بسبب انشغال إنريكي بابنته المريضة التي توفيت بعد أشهر قليلة بعد صراع مع مرض السرطان. وقاد مورينو المنتخب الإسباني إلى نهائيات (يويو 2020) حيث فازت إسبانيا منذ أيام قليلة ضد مالطا (0 – 7) ثم فازت أمس على رومانيا (0 – 5) وتصدرت مجموعتها لتحسم بذلك تأهلها لنهائيات البطولة الأوروبية التي ستقام الصيف المقبل. (النهاية) ه ن د / م ع ع