رسميًا.. إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير رسميًا، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من منصبه.

واتخذ توتنهام هذا القرار، بعد 5 مواسم قضاها بوكيتينو في القيادة الفنية للفريق.

وقاد بوكيتينو السبيرز، إلى الدخول ضمن المراكز الأربعة الأولى، في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 4 من مواسمه الـ5 مع النادي اللندني.

كما تأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، قبل الخسارة أمام ليفربول (2-0).

لكن جاءت البداية الكارثية للسبيرز هذا الموسم، لتجبر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، على الإطاحة بالمدرب الأرجنتنيني.

ويحتل توتنهام المركز الرابع عشر في البريميرليج حاليا، برصيد 14 نقطة، بعد مرور 12 جولة، حيث حقق 3 انتصارات فقط، وتعادل 5 مرات، بينما تلقى الهزيمة في 4 مناسبات.