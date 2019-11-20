أول تعليق لمورينيو بعد توليه قيادة توتنهام

أدلى المدرب البرتغالي المخضرم، جوزيه مورينيو، بأول تعليق بعد إعلان توليه رسميًا القيادة الفنية لتوتنهام، اليوم الأربعاء.

وقال مورينيو، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للسبيرز: “متحمس للانضمام إلى نادٍ لديه تراث عظيم، وأن أعمل مع هؤلاء المشجعين المتحمسين”.

وتابع: “الجودة التي يتمتع بها هذا النادي تثيرني، سواء في الفريق الأول أو الأكاديمية، كما أن العمل مع هؤلاء اللاعبين هو سر انجذابي إلى توتنهام”.

وكان النادي اللندني قد أعلن إقالة المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، أمس الثلاثاء، بسبب تراجع النتائج.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إلى أنه تم الاتصال بمورينيو، مساء أمس، لمعرفة موقفه من خلافة بوكيتينو.

وأوضحت أن مسؤولي توتنهام قضوا الليل بأكمله، في محادثات مع مورينيو حول تفاصيل العقد.



وبذلك سيقود “سبيشيال وان” السبيرز في مباراة السبت المقبل، أمام وست هام يونايتد في البريميرليج.

ويحلم مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما درب تشيلسي ومانشستر يونايتد.