الدمخي لرئيس الوزراء: ابدأ بمحاربة الفساد

قال النائب د.عادل الدمخي انه اتضح الآن للشعب الكويتي أن كل من بلغ عن الفساد وحارب المفسدين يقصى عن المشهد ويكافأ الفاسد.

‏وأضاف الدمخي عب حسابه في “تويتر” : إن سكوتنا يجرئهم على المال العام واستباحة ثروات الشعب ‏لذلك رسالتنا لسمو رئيس الوزراء ابدأ بمحاربة الفساد والمصالحة الوطنية بإقرار قانون العفو ونظام انتخابي جديد يغير هذا المشهد.