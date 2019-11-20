وفيات يوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019

أسماء أحمد هاشم الغربللي أرملة، سليمان محمد عبدالرزاق الصانع 79 عاماً «شيعت» الرجال: ديوان الغربللي ، الشامية ، ق 1 ، م 3 ، مقابل الدائري الأول – النساء: العديلية ، ق 3 ، ش 33 ، م 5، ت: 99718872 – 22531674.

قوت محمد عبداللهالعديله 84 عاماً «شيعت» الرجال: ديوان الجطيلي ، خيطان ، شارع ناصر الجبري – النساء: مبارك الكبير، ق 5 ،ش 28 ، م 22، ت: 97606116 – 99895648.

عيسى حبيب حسين ابل الكندري 74 عاماً التاسعة صباح «غد الخميس» الرجال: ديوان الكنادرة ، الشعب – النساء: غرناطة ، ق 1 ،ش 4 ، م 6 ، ج 3، ت: 97166627.